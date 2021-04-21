Зеленський підписав закон про призов на військову службу резервістів «в особливий період»
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
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Пресслужба президента України
Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволить протягом доби в «особливий період» призивати резервістів.
Про це повідомили у пресслужбі глави держави.
Закон запроваджує новий вид військової служби — служба за призовом осіб із числа резервістів в особливий період.
Згідно з документом, призов резервістів першої черги, тобто тих, хто вже відслужив строкову службу, в особливий період відбуватиметься протягом доби й без оголошення мобілізації.
Закон передбачає, що замість військових комісаріатів будуть створені сучасні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, а також система підготовки резервістів і військовозобов’язаних.
До того ж запроваджується поступовий перехід від примусового до добровільного принципу комплектування армії.
Також пропонується зробити обов’язковим при працевлаштуванні військово-обліковий документ — тобто роботодавців зобов’яжуть вести персональний військовий облік резервістів.
Водночас зростуть і штрафи — ухилення від військових зборів коштуватиме від 8 до 11 тисяч гривень. За ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, за призовом і в особливий період резервістів пропонують карати позбавленням волі терміном від трьох до пʼяти років.
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