Чеські депутати вимагають від Росії компенсації за вибух складу боєприпасів у 2014 році

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Martijn Snels / Flickr

Палата депутатів парламенту Чехії ухвалила постанову із закликом до уряду вимагати від Росії фінансової компенсації за збиток від вибухів на військових складах у селі Врбетіце у 2014 році.

Про це повідомляє Seznam.

Раніше збитки оцінювали в один мільярд крон. Премʼєр-міністр Андрій Бабіш оголосив, що Мінфін вже готує позов про стягнення збитків.

Також представники нижньої палати парламенту запропонували заборонити російським компаніям брати участь у проєкті будівництва атомної електростанції та інших обʼєктів критичної інфраструктури в країні.

Окрім цього, депутати хочуть ще більше скоротити російське дипломатичне представництво у країні (перед цим вже вислали 18 російських дипломатів). Seznam пише, що в середу, 21 квітня, МЗС Чехії може оголосити про нову висилку працівників посольства РФ.