Україна зареєструвала вакцину AstraZeneca з Південної Кореї

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Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що підписав наказ про реєстрацію в Україні вакцини від коронавірусу AstraZeneca з Південної Кореї.

Про це він написав у своєму Facebook.

«Сьогодні підписав наказ про реєстрацію в Україні вакцини AstraZeneca, яка виготовлена на південнокорейському майданчику. Це той препарат, який приїде до нас у рамках ініціативи COVAX. Ми очікуємо 367 тис. доз уже в четвер, 22 квітня», — зазначив Степанов.

За його словами, частину доз з цієї партії залишаться для вакцинації другою дозою тих, хто вже отримав першу дозу вакцини Covishield. Іншу ж частину використають для першого щеплення іншим людям.