На карантинні виплати ФОПам і найманим працівникам виділили 1,4 млрд гривень
- Автор:
- Костя Андрейковець
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National Bank Of Ukraine / Flickr
Уряд на виплати одноразової допомоги у 8 тисяч гривень для підприємців (ФОП) і найманих робітників виділив 1,4 мільярда гривень.
Про це повідомляє Міністерство фінансів.
У відомстві заявили, що за перший день прийому заявок за допомогою звернулися понад 116 тисяч людей. У той же час відомство очікує, що послугою скористаються 1,6 мільйона ФОПів і працівників.
З 19 квітня ФОПи і наймані працівники з «червоних» карантинних зон, які перестали працювати через локдаун, можуть відправляти заявки на допомогу від держави. Механізм подачі заявок — через портал або додаток «Дія». Інструкцію можна подивитися тут.
- Раніше премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що на цю програму підтримки планується витратити приблизно 3 мільярди гривень.
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