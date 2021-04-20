МОЗ: Наступна партія вакцини AstraZeneca прибуде до України 22 квітня
- Автор:
- Олег Панфілович
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Marco Verch Professional Photographer / Flickr
Наступна партія вакцини від коронавірусу, яку розробила компанія AstraZeneca, повинна прибути в Україну 22 квітня.
Про це агентству Інтерфакс-Україна повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
За словами заступника міністра охорони здоровʼя, йдеться чергову партію вакцин (367 тисяч доз), які постачаються через механізм COVAX.
Національний план вакцинації від COVID-19 передбачає, що всіх українців прищеплюватимуть державним коштом. Цей план складається з пʼяти етапів. На останньому вакцинують всіх, хто не потрапляє до груп ризику.
Станом на 20 квітня в Україні від коронавірусу прищепили 462 791 українця. Завершили вакцинацію (тобто отримали дві дози препарату) 5 українців. Щеплення роблять вакцинами AstraZeneca, Sinovac і Pfizer.
- 16 квітня в Україну прибули перші вакцини за програмою COVAX — 117 тисяч доз Pfizer-BioNTech. Щеплення також роблять двома іншими препаратами — AstraZeneca (Covishield) і китайським CoronaVac.