«Я чудово ладнав із Путіним». Трамп вважає, що США не варто йти на конфронтацію з Росією

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Колишній американський президент Дональд Трамп вважає, що США слід «ладнати» з Росією, Китаєм і Північною Кореєю.

Про це він заявив в інтервʼю телеканалу Fox News.

«Ладнати з Росією — це добре, а не погано. Ладнати з Китаєм — це теж добре, але проблема з Китаєм полягала в ситуації з коронавірусом», — сказав Трамп.

Він зазначив, що у нього були хороші відносини з президентом Росії Володимиром Путіним. «Я був у добрій згоді з Путіним, я йому подобався, він мені подобався. І це добре, а не погано», — сказав експрезидент.

За його словами, «фейкові історії», повʼязані з Росією, «заважали вести економічні справи», а США могли багато заробити на природних ресурсах РФ.

Говорячи про КНДР, він згадав свого попередника Барака Обаму, який, за словами Трампа, твердив про майбутню війну. «Але війни не було, ми чудово порозумілися. Він [Кім Чен Ин] сподобався мені, я сподобався йому, і в цьому немає нічого поганого», — зазначив Трамп.