Ілон Маск за день втратив $5 мільярдів — після новин про смертельну ДТП із Tesla на автопілоті

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Daniel Oberhaus / Flickr

Американський бізнесмен Ілон Маск за день втратив $5 мільярдів після публікацій про те, як в аварії з Tesla загинули двоє людей — однак жоден з них не був за кермом, автівка була на автопілоті.

Про це свідчать дані Forbes Real-Time.

Наразі статки мільярдера становлять $174 мільярди. Він на третьому місці у списку найбагатших людей світу. На першому — засновник Amazon Джефф Безос, на другому — глава Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно.

Окрім цього, за день знизилися й акції Tesla — на 3,4%.

Нагадаємо, що 17 квітня у Техасі авто Tesla врізалось у дерево й загорілося, внаслідок інциденту загинуло двоє чоловіків — проте жоден з них не перебував за кермом. Автомобіль Tesla Model S 2019 року їхав вночі на «високій швидкості», але раптом зʼїхав з дороги і врізався у дерево. Загиблим чоловікам було 59 і 69 років. Один був на передньому пасажирському сидінні, а інший — на задньому.

Пізніше Маск написав у Twitter що власники цієї Tesla не купували функцію повного автономного водіння. Він також додав, що для роботи автопілота потрібна певна дорожня розмітка, якої не було на вулиці, де і сталося ДТП.

Tesla, яка на своєму сайті називає автопілот «майбутнім водіння», заявляє, що ця функція дозволяє її автівкам «автоматично управляти, прискорюватися і гальмувати в межах своєї смуги руху». Однак попереджається, що «поточні функції автопілота вимагають активного спостереження з боку водія і не роблять автомобіль автономним».