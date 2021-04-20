Головний санлікар Ляшко: Цього року платна вакцинація є недоцільною

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Міністерство охорони здоров'я України

Цього року платна вакцинація від коронавірусу в Україні є «недоцільною», адже спочатку виробники мають виконати держзамовлення, а потім постачати препарати на комерційний ринок.

Про це заявив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко в ефірі «Сніданку з 1+1».

«Вакцина платна можлива, але за планом упродовж 2021 року вона недоцільна. Але проблема не в тому, чи можна використовувати платну вакцину. Сьогодні всі виробники працюють з урядами країн. І уряди передбачили в бюджетах кошти для закупівлі вакцин для всіх груп людей. Україна теж передбачила кошти для закупівлі необхідної кількості вакцин», — зазначив Ляшко.

Він також додав, що у світі наразі спостерігається дефіцит вакцин — її випускають невеликими партіями. Ляшко наголосив: якщо в Україні продають вакцину від коронавірусу — це кримінал, за це передбачена відповідальність.

Зазначимо, що в березні міністр охорони здоровʼя Максим Степанов заявляв, що вакцина проти коронавірусу зʼявиться на комерційному ринку не раніше літа чи осені 2021 року, однак згодом заявив, що Україна не може ввести платну вакцинацію, оскільки виробники поки не поставляють ці препарати на комерційний ринок.