Facebook заявила, що за кілька місяців запустить аналог Clubhouse
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
-
Компанія Facebook оголосила, що в найближчі кілька місяців запустить низку аудіофункцій. Зокрема, Live Audio Rooms, що буде схожа на популярний додаток Clubhouse.
Про це йдеться у пресрелізі компанії.
Функція Live Audio Rooms призначена для групового спілкування користувачів у так званих «кімнатах». Аудіочати будуть представлені не тільки в самій соціальній мережі, але й в додатку Facebook Messenger.
Facebook також запустить нову функцію Soundbites, за допомогою якої користувачі зможуть створювати короткі звукові записи та ділитися ними, і дозволить користувачам слухати подкасти безпосередньо з додатку Facebook.
Користувачі зможуть заробляти гроші в Live Audio Rooms або Soundbites, хоча неясно, чи буде це доступно будь-кому або тільки для авторів з великою кількістю підписників. Обидві функції запустять протягом наступних кількох місяців.
Зазначимо, що Facebook не перша соцмережа, яка намагається запровадити у себе функції Clubhouse. Так, наприклад, у березні 2021 року Telegram випустив оновлення і дозволив каналам виходити в радіоефір. А соцмережа Twitter тестує новий сервіс голосових чатів під назвою Spaces.
- В основі соцмережі Clubhouse лежить голосове спілкування. Її запустили навесні 2020 року, а особливої популярності вона набула на початку 2021-го. Поки Clubhouse доступна тільки для користувачів операційної системи iOS. Для реєстрації у соцмережі потрібно отримати запрошення.
- Учасники у Clubhouse не можуть надсилати повідомлення. Вони збираються в онлайн-кімнатах і спілкуються в режимі реального часу. Будь-який користувач може послухати розмову, а з дозволу модератора — підключитися до дискусії.