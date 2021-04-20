Зеленський закликав підприємців і працівників у «червоних» зонах активніше подавати заявки для отримання «карантинних» виплат
- Автор:
- Катерина Кадакова
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National Bank Of Ukraine / Flickr
Президент України Володимир Зеленський закликав фізичних осіб — підприємців (ФОПи) і найманих працівників у «червоних» зонах активніше подавати заявки на порталі «Дія», щоби отримати 8 тисяч гривень державної допомоги у квітні, повідомляє пресслужба глави держави.
«Малий і середній бізнес — одна з головних складових нашої економіки. Він створює близько 7 мільйонів робочих місць. Не можна допустити, щоб ці люди втратили роботу через коронакризу. Щоб закрили свій бізнес через неможливість прогодувати сім’ю. У важкі часи держава повинна підставити плече громадянам», — наголосив він.
Також Зеленський закликав місцеву владу не стояти осторонь і допомогти підприємцям із місцевих бюджетів.
«Адже йдеться про робочі місця саме у ваших громадах», — зауважив президент.
За даними Офісу президента, станом на 20 квітня заявки через «Дію» подали приблизно 100 тисяч осіб.
- У грудні минулого року Рада підтримала законопроєкти про підтримку бізнесу під час карантину. Фізособи-підприємці та наймані працівники (застраховані особи) могли подавати заявки на отримання одноразової допомоги у 8 тисяч гривень. Кабмін і Міністерство цифрової трансформації публікували правила їх заповнення. Заявку можна було подати винятково в електронній формі на Єдиному порталі електронних послуг або за допомогою мобільного додатку «Дія».
- Цю практику вирішили повторити у квітні 2021 року, але вже з додатковими виплатами за рахунок місцевих бюджетів. Верховна Рада підтримала законопроєкт про одноразову виплату 30 березня.