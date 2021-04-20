Путін прийняв запрошення Байдена взяти участь у кліматичному саміті
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Mikhail Svetlov / Getty Images
Президент Росії Володимир Путін прийняв запрошення президента США Джо Байдена взяти участь у кліматичному саміті.
Про це пише пресслужба Кремля.
На сайті російського президента з’явився анонс, що 22 квітня він виступить по відеозв’язку на саміті лідерів з питань клімату.
«Володимир Путін викладе підходи Росії в контексті налагодження широкого міжнародного співробітництва, спрямованого на подолання негативних наслідків глобальної зміни клімату», — зазначили у Кремлі.
- Наприкінці березня президент США Джо Байден запросив президента Росії Володимира Путіна та лідера Китаю Сі Цзіньпіна на перші великі міжнародні переговори про клімат. Саміт запланований 22—23 квітня. Загалом адміністрація президента США розіслала запрошення 40 світовим лідерам. Зустріч відбуватиметься в онлайн-форматі, її транслюватимуть у прямому ефірі.
- Перша розмова Байдена і Путіна відбулася 26 січня. У ній Байден говорив про підтримку суверенітету України. Після цього відбулася перша бесіда американського лідера з президентом України Володимиром Зеленським — на тлі нарощування військ Росії біля кордонів України.
- 15 квітня в Білому домі офіційно оголосили, що запроваджують нові санкції проти російських компаній та осіб, а також висилають зі США 10 дипломатів. Міністерство фінансів США опублікувало три окремі новини про запровадження санкцій. Вони стосуються кібератак на американські установи, окупації Криму та втручання в американські вибори. В МЗС Росії це назвали «деградацією двосторонніх відносин» і пригрозили розплатою.