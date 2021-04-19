«Як персонаж з «12 стільців»: міністр фінансів розкритикував Степанова за відсутність бюджетних планів

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УНІАН

Міністр фінансів Сергій Марченко розкритикував міністра охорони здоров’я Максима Степанова за те, що той просить кошти, але не надає жодних бюджетних планів.

Про це він розповів в інтерв’ю «Лівому берегу».

«Ось у чому проблема у мене зі Степановим? Він веде себе як персонаж з «12 стільців». «Вранці гроші — ввечері стільці, увечері гроші — вранці стільці, але гроші вперед». Ось так і Степанов. У нього завдання забюджетуватися максимально, користуючись тим, що у нас ковід, у нас проблеми, у нас люди вмирають, і потім на цій риториці вирішувати ті проблеми, які необхідно», — вважає Марченко.

За його словами, спочатку потрібно запропонувати план та рішення певної проблеми, а потім уже ставити перед урядом питання про пошук грошей на це. Але Степанов робить навпаки.

Водночас Марченко запевнив, що Мінфін продовжує допомагати у боротьбі з коронавірусом, адже «це ж не про Степанова, це про країну і людей».

«Ми на Кабміні часто зʼясовуємо стосунки, і це нормально, тому що у мене є що запитати у нього, зокрема, по залишках минулого року. Він вибивав, вибивав гроші, а в підсумку вийшли залишки, які не використано», — пояснив міністр.

Сам же Степанов заявив, що не має жодного конфлікту з Марченком. Він зазначив, що вважає себе значно «стриманішою і професійною людиною».

«Якщо він вважає за потрібне коментувати таким чином, заради хайпу, — ну, значить Сергій Михайлович вважає за потрібне. У мене не може бути особистого конфлікту з міністром фінансів, у мене є відстоювання інтересів української медицини, здоровʼя і життя українців», — підкреслив він.