Поліція відкрила провадження через вечірку нардепа у готелі. За даними ЗМІ, її організував Тищенко для дружини

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УНІАН

Поліція Києва відкрила кримінальне провадження за фактом порушення карантину — нардеп влаштував вечірку у готелі на Подолі. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

Наразі на місці події знаходяться правоохоронці: спілкуються з керівництвом закладу та оглядають приміщення. Провадження відкрили за ч. 1 ст. 325 ККУ — порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням. Максимальна санкція — три роки вʼязниці, мінімальна — штраф від 17 тисяч до 51 тисячі гривень.

Хоч поліція не називає ані прізвища нардепа, ані назву закладу, проте, за даними видання «Ліга», йдеться про заступника голови фракції «Слуга народу» Миколу Тищенка. Він, начебто, влаштував вечірку у столичному готелі Fairmont з нагоди дня народження дружини Алли Барановської. Перед цим видання «Страна» публікувало відео гостей з вечірки, а також зафіксувало авто Тищенка біля готелю.

Пізніше у Тищенка відмовились пояснити «Радіо Свобода» його ймовірну участь у вечірці.

«Перепрошую, але коментарів не буде», – відповіли у пресслужбі депутата.

Нагадаємо, що у Києві з 20 березня і до 30 квітня діє локдаун. У місті заборонено проводити масові культурні заходи.