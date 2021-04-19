Євросоюз закликав Росію відвести війська від українських кордонів
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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«Бабель»
Європейський Союз вважає, що ситуація на кордоні Росії та України залишається вкрай небезпечною, і закликає Росію відвести війська від кордону.
Про це заявив верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель у відеозверненні перед переговорами глав МЗС країн ЄС.
«Ми будемо обговорювати ситуацію на українському кордоні, де розгорнуті російські війська для польових навчань. Це дуже небезпечна ситуація, ми закликаємо Росію відвести свої війська від кордону з Україною. Ми запросили главу МЗС України Дмитра Кулебу [підключитися до відеоконференції та] викласти нашим міністрам [бачення Києва] ситуації на кордоні з Росією», — заявив Боррель.
Політик наголосив, що відносини з Росією не покращуються — навпаки, напруження зростає.
- На початку березня Росія почала стягувати війська до кордону з Україною — в окупованому Криму та вздовж материкової частини. Українська розвідка каже, що вздовж кордону стоять 89 тисяч російських військових, а незабаром їх буде близько 110 тисяч. Такої кількості російських військ там не було з 2014 року.
- Тим часом президент Володимир Зеленський запевнив, що українська армія готова до будь-яких провокацій на Донбасі, зокрема й за участі російських військ.
- Разом з тим бойовики на Донбасі продовжують вбивати українських військових. З останніх епізодів — 18 квітня під Водяним (Донецька область) унаслідок обстрілу бойовиків загинув боєць 128-ї гірсько-штурмової бригади Давід Шартава.