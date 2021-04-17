Канада зупинила місію військових інструкторів в Україні через коронавірус

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Canadian Army | Armée canadienne / Flickr

Канада тимчасово призупинила місію військових інструкторів в Україні через спалах коронавірусу. Більшість інструкторів на ізоляції.

Про це повідомляє CBC.

Кількість заражених військових не розкривають. Керівництво перевело членів оперативної групи на карантин. Це повинно стримати поширення COVID-19.

Усього на тренувальній місії в Україні перебуває близько 200 канадських фахівців. Вони розкидані по різних пунктах у центральній і західній Україні, при цьому основна частина контингенту розміщена в Яворові (Львівська область).