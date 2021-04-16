Заступник голови МЗС заявив, що суд виправдав його у справі Порошенка. Він повертається у міністерство

Новини

Лазаренко Микола / УНІАН

Заступник міністра закордонних справ Єгор Божок заявив, що суд виправдав його у справі щодо пʼятого президента Петра Порошенка.

Про це Божок повідомив у Twitter.

«Офіс генпрокурора завершив розслідування, а суд повністю реабілітував мене. Негайно повертаюсь до дипломатичної діяльності, про що вже поінформував Дмитра Кулебу та іноземних партнерів з ЄС, НАТО, G7. В умовах загрози Батьківщині не можу продовжувати бездіяльність», — повідомив Божок.

Про що йдеться?

Порошенка підозрюють у тому, що, будучи президентом, у 2018 році він «видав явно злочинний наказ», яким схилив тодішнього голову Служби зовнішньої розвідки Єгора Божка до перевищення ним влади та службових повноважень. Божок нібито за наказом Порошенка призначив на посаду заступника голови СЗР Сергія Семочка.

У 2018 році журналісти програми «Наші гроші з Денисом Бігусом» повідомили, що у родичів Семочка є російські паспорти, видані на території анексованого Криму, а також кілька елітних обʼєктів нерухомості у Козині під Києвом.

Після оприлюднення розслідування, СБУ відкрила кримінальне провадження за статтею «державна зрада» стосовно Семочка. Крім того, в СБУ підтвердили російське громадянство його дружини.

10 червня 2020 року ДБР заявило, що Порошенку повідомили про підозру у цій справі. Але адвокати заперечували вручення підозри — через «процесуальні порушення».

У червні минулого року вже як заступник міністра закордонних справ Єгор Божок написав заяву про відсторонення, оскільки його дипломатичний статус начебто не давав можливості Офісу генпрокурора вести щодо нього розслідування.