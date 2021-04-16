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Замглавы МИД заявил, что суд оправдал его по делу Порошенко. Он возвращается в министерство

Автор:
Олег Панфилович
Дата:
Замглавы МИД заявил, что суд оправдал его по делу Порошенко. Он возвращается в министерство

Лазаренко Николай / УНИАН

Заместитель министра иностранных дел Егор Божок заявил, что суд оправдал его по делу, касающемуся назначения пятым президентом Петром Порошенко заместителем главы Службы внешней разведки Сергея Семочко.

Об этом Божок сообщил в Twitter.

«Офис генпрокурора завершил расследование, а суд полностью реабилитировал меня. Немедленно возвращаюсь к дипломатической деятельности, о чем уже проинформировал Дмитрия Кулебу и иностранных партнеров из ЕС, НАТО, G7. В условиях угрозы Родине не могу продолжать бездействие», — сообщил Божок.

О чем речь?

Порошенко подозревают в том, что, будучи президентом, в 2018 году он «выдал явно преступный приказ», которым склонил тогдашнего председателя Службы внешней разведки Егора Божка к превышению им власти и служебных полномочий. Божок якобы по приказу Порошенко назначил на должность заместителя председателя СВР Сергея Семочко.

В 2018 году журналисты программы «Наші гроші з Денисом Бігусом» сообщили, что у родственников Семочко есть российские паспорта, выданные на территории оккупированного Крыма, а также несколько элитных объектов недвижимости в Козине под Киевом.

После обнародования расследования СБУ открыла уголовное производство по статье «государственная измена» в отношении Семочко. Кроме того, в СБУ подтвердили российское гражданство его жены.

10 июня 2020 Госбюро расследований заявило, что Порошенко сообщили о подозрении в этом деле. Но адвокаты отрицали вручение подозрения — из-за «процессуальных нарушений».

В июне прошлого года уже в качестве заместителя министра иностранных дел Егор Божок написал заявление об отстранении, поскольку его дипломатический статус якобы не давал возможности Офису генпрокурора вести относительно его расследование.