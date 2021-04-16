Замглавы МИД заявил, что суд оправдал его по делу Порошенко. Он возвращается в министерство

«Офис генпрокурора завершил расследование, а суд полностью реабилитировал меня. Немедленно возвращаюсь к дипломатической деятельности, о чем уже проинформировал Дмитрия Кулебу и иностранных партнеров из ЕС, НАТО, G7. В условиях угрозы Родине не могу продолжать бездействие», — сообщил Божок.

Об этом Божок сообщил в Twitter.

Заместитель министра иностранных дел Егор Божок заявил, что суд оправдал его по делу, касающемуся назначения пятым президентом Петром Порошенко заместителем главы Службы внешней разведки Сергея Семочко.

О чем речь?

Порошенко подозревают в том, что, будучи президентом, в 2018 году он «выдал явно преступный приказ», которым склонил тогдашнего председателя Службы внешней разведки Егора Божка к превышению им власти и служебных полномочий. Божок якобы по приказу Порошенко назначил на должность заместителя председателя СВР Сергея Семочко.

В 2018 году журналисты программы «Наші гроші з Денисом Бігусом» сообщили, что у родственников Семочко есть российские паспорта, выданные на территории оккупированного Крыма, а также несколько элитных объектов недвижимости в Козине под Киевом.

После обнародования расследования СБУ открыла уголовное производство по статье «государственная измена» в отношении Семочко. Кроме того, в СБУ подтвердили российское гражданство его жены.

10 июня 2020 Госбюро расследований заявило, что Порошенко сообщили о подозрении в этом деле. Но адвокаты отрицали вручение подозрения — из-за «процессуальных нарушений».

В июне прошлого года уже в качестве заместителя министра иностранных дел Егор Божок написал заявление об отстранении, поскольку его дипломатический статус якобы не давал возможности Офису генпрокурора вести относительно его расследование.