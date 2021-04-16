Ті ж квартири та 10 мільйонів рублів заробітку. У Росії опублікували декларацію Путіна
- Автор:
- Олег Панфілович
- Дата:
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
Президент Росії Володимир Путін задекларував за минулий рік 9,99 мільйона рублів (3,6 мільйона гривень) заробітку.
Про це повідомляє «Русская служба Би-би-си»
Видання зазначає, що це трохи більше, ніж було у 2019 році. У позаминулому році Путін заробив понад 9,7 мільйона рублів (3,5 мільйона гривень). Тоді доходи президента трохи зросли, як порівняти з 2018 роком, коли він заробив трохи більше ніж 8,6 мільйона рублів.
Путін, як і раніше, декларує дві квартири площею 77 і 153,7 квадратних метрів, гараж площею 18 квадратів, а також гаражне місце. У російського президента три автомобілі (два ГАЗ М21 і «Нива») й автомобільний причіп «Скіф».
- Після арешту російського опозиціонера Олексія Навального його «Фонд боротьби з корупцією» оприлюднив фільм-розслідування «Палац для Путіна». У ньому розповідається, що у Краснодарському краї, у Геленджику розташований палац російського президента. Усі володіння Путіна в цьому районі, включно зі значною кількістю виноградників і власним винним заводом, можна порівняти з територією 39 князівств Монако.
- Згодом видання Meduza дізналося нові деталі про «палац Путіна». Насправді маєток ще масштабніший і йде вниз на цілих 16 поверхів, а на самій території «палацу» є дві аквадискотеки — ще одна в «Діминій дачі».
- Також Путін має ще один палац в окупованому Криму — у селищі Ореанда, що під Ялтою. Раніше це була дача радянських генсеків. Інша елітна резиденція Путіна у Криму побудована неподалік населеного пункту Олива, що біля Алупки — на півдні півострова.
- Видання «Собеседник» знайшло у Путіна ще одну дачу — шале «Ачіпсе» біля курорту Красная Поляна у Краснодарському краї. Журналісти дізналися про дорогі меблі та предмети інтерʼєру для цього маєтку.