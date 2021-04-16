До України прибула вакцина від коронавірусу Pfizer — 117 тисяч доз у рамках COVAX
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Tim Reckmann / Flickr
У пʼятницю, 16 квітня, у міжнародному аеропорту «Київ» імені Сікорського приземлився літак, який доставив 117 тисяч доз вакцини від коронавірусу Pfizer у межах глобальної ініціативи COVAX. Ця вакцина на 91% ефективна проти коронавірусу та на 100% — проти його «південноафриканського» штаму.
Про це повідомив головний санлікар Віктор Ляшко у Facebook.
Щеплення вакциною Comirnaty (торговельна назва вакцини Pfizer) розпочнеться вже 18 квітня із Київської області. З 19 квітня — по всій Україні. Нею в першу чергу щепитимуть персонал і мешканців будинків для літніх людей. Потім — працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій та прикордонників.
117 тисяч доз препарату розділять на дві частини, аби потім нею зробити друге щеплення (вакцина від Pfizer потребує введення двох доз). У кожну область відправлять 1 170 доз. Ця вакцина повинна зберігатися та транспортуватися за температури в межах від -60°C до -80°C.
Нагадаємо, що наприкінці березня Україна отримала підтвердження, що отримає до кінця червня додатковий майже мільйон доз вакцини Pfizer — це на додачу до цих 117 тисяч доз.
- В Україні 1 березня почав працювати сайт для запису на вакцинацію. Це можна зробити як через додаток «Дія», так і у свого лікаря. Станом на 16 квітня в Україні одну дозу вакцини отримали 432 815 людей, дві (тобто завершили вакцинацію) — 5 людей. Наразі щеплення роблять двома препаратами — AstraZeneca (Covishield) та китайським CoronaVac.
- Нагадаємо, що Україна домовилась про постачання 32 мільйонів доз вакцин від коронавірусу. Зокрема, 23 лютого отримала першу партію в 500 тисяч доз від компанії AstraZeneca (очікують ще 1,5 мільйона доз від цієї ж компанії), а 25 березня — 215 тисяч доз китайського препарату CoronaVac (контракт підписали на майже 2 мільйони доз). Також уклали контракти на 10 мільйонів доз вакцини Novavax і ще стільки ж — Pfizer. Окремо очікується поставка 8 мільйонів доз вакцин від глобальної ініціативи COVAX. Це будуть препарати від AstraZeneca та Pfizer.