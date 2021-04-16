До України прибула вакцина від коронавірусу Pfizer — 117 тисяч доз у рамках COVAX

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Tim Reckmann / Flickr

У пʼятницю, 16 квітня, у міжнародному аеропорту «Київ» імені Сікорського приземлився літак, який доставив 117 тисяч доз вакцини від коронавірусу Pfizer у межах глобальної ініціативи COVAX. Ця вакцина на 91% ефективна проти коронавірусу та на 100% — проти його «південноафриканського» штаму.

Про це повідомив головний санлікар Віктор Ляшко у Facebook.

Щеплення вакциною Comirnaty (торговельна назва вакцини Pfizer) розпочнеться вже 18 квітня із Київської області. З 19 квітня — по всій Україні. Нею в першу чергу щепитимуть персонал і мешканців будинків для літніх людей. Потім — працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій та прикордонників.

117 тисяч доз препарату розділять на дві частини, аби потім нею зробити друге щеплення (вакцина від Pfizer потребує введення двох доз). У кожну область відправлять 1 170 доз. Ця вакцина повинна зберігатися та транспортуватися за температури в межах від -60°C до -80°C.

Нагадаємо, що наприкінці березня Україна отримала підтвердження, що отримає до кінця червня додатковий майже мільйон доз вакцини Pfizer — це на додачу до цих 117 тисяч доз.