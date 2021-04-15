У Моршині Львівської області проведуть експеримент — там вакцинують одночасно всіх дорослих

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Matt Allworth / Flickr

У місті Моршин Львівської області вирішили провести експеримент та одночасно вакцинувати від коронавірусу все доросле населення.

Про це пише пресслужба Львівської ОДА.

«За вказівкою МОЗ в обласних державних адміністраціях активно наробляється алгоритм дій і програми постковідної реабілітації пацієнтів. Моршин є найбільшим курортним містом в нашій області, яке має можливості для організації відпочинку та реабілітації великої кількості людей. За ініціативою міського голови Руслана Ільницького Моршинська міська рада звернулася до уряду з пропозицією запустити пілотний проєкт з проведення позапланової колективної вакцинації від коронавірусу жителів і працівників санаторно-курортних закладів», — заявив директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис.

Загалом у Моршині проживають 4 239 людей. Проєкт передбачає вакцинацію більшості дорослих у місті. Для цього місцева влада виділила 2 400 доз вакцини CoronaVac спеціально для Моршина. Запис на вакцинацію триває у сімейних лікарів, а також на Facebook-сторінці міськради.