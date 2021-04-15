Уряд виділив додатково 6,5 мільярда гривень на вакцинацію українців від коронавірусу

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Міністерство фінансів додатково виділило 6,5 мільярда гривень на вакцинацію українців від коронавірусу.

Про це пише пресслужба Мінфіну.

Відповідну постанову уряд ухвалив на засіданні 14 квітня. Того ж дня це рішення погодив і парламентський комітет з питань бюджету.

«Уряд вжив усіх заходів щодо забезпечення Міністерства охорони здоров’я України коштами для закупівлі вакцин і проведення до кінця 2021 року щеплення 70% дорослого населення, яке визначено із загальної чисельності населення 41,7 мільйона осіб згідно з даними Держкомстату станом на 01 січня 2020 року. Тобто планується охопити вакцинацією 24 мільйони осіб дорослого населення», — зазначили в Мінфіні.

Для цього Україну потрібно забезпечити 48 мільйонами доз вакцини від коронавірусу. З них 8 мільйонів країна отримає безкоштовно в рамках ініціативи COVAX.