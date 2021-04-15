«Буде важка розмова». Після введення санкцій посла США викликали в МЗС Росії

Новини

Марієнко Андрій / УНІАН

До Міністерства закордонних справ Росії викликали посла США після запровадження Штатами нових санкцій.

Про це заявила представник відомства Марія Захарова, передає РБК.

«Розмова для американської сторони буде важкою», — додала вона. За її словами, нові санкції США отримають з боку Росії «рішучу відсіч». «Відповідь на санкції буде невідворотною», — заявила Захарова.

За її словами, відповідальність за деградацію двосторонніх відносин «цілком лежить на Вашингтоні», американській стороні «варто усвідомити, що їм доведеться за це розплачуватися».