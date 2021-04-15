США ввели нові санкції проти Росії — висилають 10 дипломатів та блокують активи низки компаній і осіб

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У Білому домі офіційно оголосили, що запроваджують нові санкції проти російських компаній та осіб, а також висилають зі США 10 дипломатів.

Про це пише пресслужба Білого дому.

«Адміністрація Байдена ясно дала зрозуміти, що Сполучені Штати хочуть, щоб відносини з Росією були стабільними і передбачуваними. Ми не думаємо, що нам потрібно продовжувати рух негативною траєкторією. Однак ми також ясно дали зрозуміти — публічно і в приватному порядку — що ми будемо захищати наші національні інтереси і підвищувати вартість дій російського уряду, спрямованих на заподіяння нам шкоди», — наголосили там.

Міністерство фінансів США опублікувало три окремі новини про введення нових санкцій. Вони стосуються кібератаки на американські установи, анексії Криму та втручання у вибори в США.

Що стосується кібератак, то Штати відтепер заборонили фінансовим установам США брати участь на первинному ринку рублевих та нерублевих облігацій, які випускатимуться Центробанком Росії , Мінфіном або іншими відомствами з 14 червня 2021 року. Також санкції ввели проти компаній:

Технополис «ЭРА»;

АТ «Пасит»;

Федеральна державна автономна наукова установа «Науково-дослідний інститут спеціалізованих обчислювальних пристроїв і автоматики безпеки»;

ТОВ «Необит»;

АТ «Передовые системные технологии»;

АТ «Позитив Текнолоджиз».

Також Штати висилають 10 російських дипломатів з посольства у Вашингтоні. На думку адміністрації Байдена, вони були розвідниками.

За участь у будівництві Кримського мосту санкції наклали на компанії «Ленпромтранспроект» та «Управління будівництва залізниці Беркакіт-Томмот-Якутськ». Також Штати ввели санкції проти гендиректора компанії «Мостотрест» Леоніда Риженкіна. За участь в анексії Криму обмеження запровадили проти так званих «міністрів» Криму Лариси Кулініч та Павла Каранди, а також проти місцевих головних силовиків — Володимира Терентьєва та Леоніда Михайлюка.

Також було запроваджено низку санкцій за втручання у російські вибори. Зокрема, Штати ввели обмеження проти таких ЗМІ: InfoRos, NewsFront, SouthFront та «Фонд стратегической культуры». Керівником російської пропаганди у США вважають першого заступника керівника Адміністрації президента Росії Олексія Громова. Проти нього теж ввели санкції. Також під санкції потрапив російський агент Костянтин Килимник, який співпрацював з політтехнологом Полом Манафортом.