У Білорусі заведено понад 3 тисячі кримінальних справ за протести
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Генпрокуратура Білорусі відкрила більше 3 тисяч кримінальних справ повʼязаних із протестами проти режиму Олександра Лукашенка, які почалися в серпні 2020 року.
Цифри назвав заступник генпрокурора Геннадій Диско, повідомляє пресслужба відомства.
«Правоохоронна система країни в минулому році зіткнулася з великою кількістю суспільно небезпечних дій, спрямованих на руйнування правопорядку і білоруської державності. За минулий період зареєстровано понад 3 тисячі злочинів, повʼязаних з організацією та проведенням незаконних масових заходів та акцій протесту», — сказав Диско.
Більше 750 справ заведено за осквернення споруд і псування майна (ймовірно за графіті), близько 600 справ за образу представників влади і понад 300 за насильство або погрози щодо силовиків.
Як повідомляє TUT.BY, ще на початку березня голова Слідчого комітету Білорусі говорив, що з серпня 2020 року було порушено 2 407 кримінальних справ екстремістської спрямованості.
- З початку серпня 2020 року громадяни Білорусі протестують проти переобрання президентом Олександра Лукашенка. Активні протести тривали з 9 до 11 серпня, коли силовики затримали найбільше людей. Багато з них були побиті й отримали покарання за рішеннями судів. Понад 400 людей вже засуджені. 290 осіб в Білорусі визнані політичними вʼязнями.
- Опозиція заявила, що підготувала новий сценарій протестів — намагатимуться дезорієнтувати силовиків. Парламент тим часом прийняв законопроєкт, який скасовує повідомну систему проведення зібрань.