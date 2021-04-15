«Хтось має $700 млн в офшорах». Арахамія розкрив подробиці придбання китайцями «Мотор Січі»

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Mixabest / Wikipedia

Контрольний пакет акцій «Мотор Січ» був проданий в офшорах за понад $700 млн без дозволу Антимонопольного комітету України (АМКУ).

Про це в ефірі телеканалу «Україна 24» повідомив глава парламентської фракції «Слуги народу» Давид Арахамія.

Він нагадав, що китайський Skyrizon звернувся до АМКУ по дозвіл тільки через рік після придбання контрольного пакета, проте під час розслідування комітет зʼясував, що акції купували повʼязані особи, а значить, вони повинні були отримати дозвіл на угоди.

«Хтось має $700 млн десь в офшорах. З цим доведеться розбиратися, і точно в кримінальній площині це буде відбуватися», — зазначив глава фракції, додавши, що в Україні податки від угоди не були сплачені.

Після цього зʼясувалося, що особи, які купували акції, зараз заарештовані в Китаї і звинувачуються в розтраті в особливо великих розмірах, «оскільки кредиторами цієї угоди були державні банки».

У звʼязку з цим українська сторона зверталася до китайських дипломатів, щоб зʼясувати «це державна історія чи приватна». Глава фракції вказав, що зараз стоїть завдання максимально підтримувати підприємство у виконанні контрактів і отриманні нових.