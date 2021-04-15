«Кто-то имеет $700 млн в оффшорах». Арахамия раскрыл подробности приобретения китайцами «Мотор Сичи»

Контрольный пакет акций «Мотор Сич» был продан в оффшорах за более чем $700 млн без разрешения Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).
Об этом в эфире телеканала «Украина 24» сообщил глава парламентской фракции «Слуги народа» Давид Арахамия.
Он напомнил, что китайский Skyrizon пришел в АМКУ за разрешением только спустя год после приобретения контрольного пакета, однако в ходе расследования Комитета выяснилось, что акции покупали связанные лица, а значит, они должны были получить разрешение до сделки.
«Кто-то имеет $700 млн где-то в оффшорах. С этим придется разбираться, и точно в уголовной плоскости это будет происходить», — отметил глава фракции, добавив, что в Украине налоги не были уплачены.
После этого выяснилось, что лица, которые покупали акции, сейчас арестованы в Китае и обвиняются в растрате в особо крупных размерах, «поскольку кредиторами этой сделки были государственные банки».
В связи с этим украинская сторона обращалась к китайским дипломатам, чтобы выяснить «это государственная история или частная». Глава фракции указал, что сейчас стоит задача максимально поддерживать предприятие в выполнении контрактов и получении новых.
- 11 марта СНБО заявил о решении вернуть в государственную собственность «Мотор Сич». Сам законопроект о национализации пока разрабатывается. Документ могут представить через две-три недели.
- Напомним, в декабре 2019 года президент компании «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев подтвердил продажу акций предприятия китайским компаниям Skyrizon Aircraft Holdings и Xinwei Technology — они должны были получить более 50%, то есть контрольный пакет. Но Антимонопольный комитет Украины не утвердил это соглашение, несколько раз отклонив заявки.
- В декабре Skyrizon подала арбитражный иск против Украины на $3,5 миллиарда — в качестве компенсации за нереализованные планы строительства китайских заводов.