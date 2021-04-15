«Кто-то имеет $700 млн в оффшорах». Арахамия раскрыл подробности приобретения китайцами «Мотор Сичи»

Контрольный пакет акций «Мотор Сич» был продан в оффшорах за более чем $700 млн без разрешения Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» сообщил глава парламентской фракции «Слуги народа» Давид Арахамия.

Он напомнил, что китайский Skyrizon пришел в АМКУ за разрешением только спустя год после приобретения контрольного пакета, однако в ходе расследования Комитета выяснилось, что акции покупали связанные лица, а значит, они должны были получить разрешение до сделки.