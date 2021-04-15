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«Кто-то имеет $700 млн в оффшорах». Арахамия раскрыл подробности приобретения китайцами «Мотор Сичи»

Автор:
Олег Панфилович
Дата:
«Кто-то имеет $700 млн в оффшорах». Арахамия раскрыл подробности приобретения китайцами «Мотор Сичи»

Mixabest / Wikipedia

Контрольный пакет акций «Мотор Сич» был продан в оффшорах за более чем $700 млн без разрешения Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» сообщил глава парламентской фракции «Слуги народа» Давид Арахамия.

Он напомнил, что китайский Skyrizon пришел в АМКУ за разрешением только спустя год после приобретения контрольного пакета, однако в ходе расследования Комитета выяснилось, что акции покупали связанные лица, а значит, они должны были получить разрешение до сделки.

«Кто-то имеет $700 млн где-то в оффшорах. С этим придется разбираться, и точно в уголовной плоскости это будет происходить», — отметил глава фракции, добавив, что в Украине налоги не были уплачены.

После этого выяснилось, что лица, которые покупали акции, сейчас арестованы в Китае и обвиняются в растрате в особо крупных размерах, «поскольку кредиторами этой сделки были государственные банки».

В связи с этим украинская сторона обращалась к китайским дипломатам, чтобы выяснить «это государственная история или частная». Глава фракции указал, что сейчас стоит задача максимально поддерживать предприятие в выполнении контрактов и получении новых.