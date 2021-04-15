У Рівному послабили карантин — дозволили перевезення у транспорті пільговиків та відновили роботу гуртків
- Автор:
- Олег Панфілович
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NurPhoto / Contributor
У Рівному комісія з питань техногенної та екологічної безпеки дозволила послабити у місті карантин.
Про це повідомляє пресслужба міської ради.
З 15 квітня у Рівному відновлено безкоштовне перевезення у міському транспорті для всіх пільгових категорій без обмежень у часі за умови дотримання всіх протиепідемічних вимог та в межах кількості місць для сидіння.
Крім того, з понеділка, 19 квітня, в освітніх закладах міста розпочнеться навчання в очній формі. Школи естетичного виховання та заклади клубного типу також зможуть повноцінно працювати.
Водночас міська влада зобовʼязала мобільні рейдові групи посилити контроль за дотриманням протиепідемічних заходів у дошкільних закладах освіти, закладах громадського харчування, фізичної культури та спорту, ринках та продовольчих та непродовольчих закладах.
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