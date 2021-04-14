Чехія офіційно запропонувала провести саміт Путіна та Байдена
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
Чехія офіційно запропонувала провести зустріч президентів Росії Володимира Путіна та США Джо Байдена.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ян Гамачек, який також виконує обов’язки очільника МЗС, пише iDNES.
«Я відповів на оголошення президента Байдена, який закликав провести особисту зустріч з президентом Путіним у третій країні. Я доручив нашим послам у Вашингтоні та Москві запропонувати Прагу як можливе місце зустрічі, як було із самітом Обами — Медведєва. Але все на початковій стадії», — заявив він.
Зустріч президентів США та Росії проводилася у чеській столиці Празі у квітні 2010 року. Тоді країни підписали договір про скорочення ядерних арсеналів.
- Перша розмова Байдена і Путіна відбулася 26 січня. У ній Байден говорив про підтримку суверенітету України. Після цього пройшла перша бесіда американського лідера з президентом України Володимиром Зеленським — на тлі нарощування військ Росії біля кордонів України.
- 13 квітня Байден провів другу телефонну розмову з Путіним. Він запропонував зустріч і закликав Росію знизити напруженість. Спікер президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що пропозиція президента США Джо Байдена про зустріч із Володимиром Путіним вивчається і оцінюється, але говорити про це предметно поки зарано.