ЗМІ: Євросоюз вирішив не продовжувати контракти на постачання вакцин AstraZeneca та Johnson & Johnson

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Jens Schlueter / Stringer / Getty Images

У Європейському Союзі вирішили не продовжувати контракти на постачання вакцин від коронавірусу компаній AstraZeneca та Johnson & Johnson після завершення терміну їхньої дії.

Про це пише Reuters.

Першою про це рішення повідомила італійська газета La Stampa, яка отримала цю інформацію від джерел у МОЗ Італії.

«Європейська комісія за погодженням з лідерами багатьох країн (ЄС) вирішила, що контракти з компаніями, які виробляють вакцини (вірусні векторні), що діють у поточному році, не будуть продовжуватися після закінчення терміну їхньої дії», — йдеться в матеріалі.

ЄС прагне сконцентруватися на поставках вакцин Pfizer і Moderna. Зокрема, там вже підтвердили, що ведуть перемовини про поставку додаткових 1,8 мільярда доз від цих компаній.