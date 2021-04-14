Шмигаль: Закривати всю країну на локдаун немає ніякого сенсу

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УНІАН

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль не бачить доцільності в запровадженні загальнонаціонального локдауну через поширення коронавірусу.

Про це він заявив на засіданні уряду.

За його словами, в окремих областях спостерігається зниження кількості нових випадків захворювання на коронавірус і госпіталізацій. На думку Шмигаля, це чергове свідчення ефективності адаптивного карантину.

«Як ми і наголошували, закривати всю країну на локдаун зараз немає ніякого сенсу. Місцева влада має продовжувати відповідально реагувати на ситуацію у себе в регіоні, а ми всі мусимо не розслаблятися та дотримуватися протиепідемічних правил», — наголошує Шмигаль.