Прикордонна служба: Бойовики скинули з дрона міну неподалік КПВВ «Майорське»
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Пресслужба ДПСУ
У Донецькій області бойовики скинули з дрона на дорожній коридор контрольно-пропускного пункту «Майорське» протипіхотну міну ПОМ-2. Про це повідомила Державна прикордонна служба.
Політ дрона противника українські військові помітили близько пʼятої ранку 13 квітня. Потім безпілотник скинув міну безпосередньо в межах КПВВ «Майорське». Оскільки наряд встановив, куди саме скинули міну, військовим вдалося вчасно її ізолювати. Міну знешкодили, зараз переміщатися коридором можна безпечно.
У ДПСУ пояснили, що хоч наразі через контрольно-пропускний пункт громадян не пропускають з вини бойовиків, однак ним проходять мешканці прифронтових населених пунктів.
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