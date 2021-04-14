Прикордонна служба: Бойовики скинули з дрона міну неподалік КПВВ «Майорське»

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Пресслужба ДПСУ

У Донецькій області бойовики скинули з дрона на дорожній коридор контрольно-пропускного пункту «Майорське» протипіхотну міну ПОМ-2. Про це повідомила Державна прикордонна служба.

Політ дрона противника українські військові помітили близько пʼятої ранку 13 квітня. Потім безпілотник скинув міну безпосередньо в межах КПВВ «Майорське». Оскільки наряд встановив, куди саме скинули міну, військовим вдалося вчасно її ізолювати. Міну знешкодили, зараз переміщатися коридором можна безпечно.

У ДПСУ пояснили, що хоч наразі через контрольно-пропускний пункт громадян не пропускають з вини бойовиків, однак ним проходять мешканці прифронтових населених пунктів.

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