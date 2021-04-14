У Києві продовжили карантин на два тижні — до 30 квітня

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Рішенням міської комісії з надзвичайних ситуацій в Києві локдаун продовжено до 30 квітня.

Про це під час брифінгу повідомив міський голова Віталій Кличко.

Усі обмеження, введені раніше, продовжать діяти. Заклади культури, як і раніше, будуть закриті (кінотеатри, театри, музеї, концертні зали). Заклади громадського харчування продовжать працювати на доставку і навинос. Не працюватимуть і продуктові ярмарки.

Школи і дитячі садки залишаються закритими, а громадський транспорт продовжить працювати за спеціальними перепустками (перевозять тільки працівників підприємств критичної інфраструктури, медиків тощо).

Роботодавцям рекомендують організувати дистанційну роботу для працівників або надати їм відпустки.

За словами Кличка, ситуація з приростом хворих на коронавірус у столиці істотно не поліпшується. Саме тому ухвалили таке рішення.