Міністр оборони Росії: До західних кордонів РФ перекинуто дві армії і три зʼєднання ВДВ

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Збройні сили Росії за три тижні перекинули на свої західні рубежі дві армії і три зʼєднання повітряно-десантних військ. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що там вони виконують «навчально-бойові завдання».

Про це передає Інтерфакс.

«Війська показали повну готовність і здатність виконати завдання щодо забезпечення військової безпеки країни. Станом на зараз обʼєднання і зʼєднання задіяні у навчаннях. Усі перевірочні заходи планується завершити протягом двох тижнів», — сказав Шойгу.

Шойгу зазначив, що перекидання військ було «відповіддю на загрози з боку НАТО».

Він заявив, що США і НАТО біля кордонів європейської частини Росії зосередили 40 тисяч військовослужбовців і 15 тисяч одиниць озброєння і техніки.