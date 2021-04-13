Міністр оборони Росії: До західних кордонів РФ перекинуто дві армії і три зʼєднання ВДВ
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Збройні сили Росії за три тижні перекинули на свої західні рубежі дві армії і три зʼєднання повітряно-десантних військ. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що там вони виконують «навчально-бойові завдання».
Про це передає Інтерфакс.
«Війська показали повну готовність і здатність виконати завдання щодо забезпечення військової безпеки країни. Станом на зараз обʼєднання і зʼєднання задіяні у навчаннях. Усі перевірочні заходи планується завершити протягом двох тижнів», — сказав Шойгу.
Шойгу зазначив, що перекидання військ було «відповіддю на загрози з боку НАТО».
Він заявив, що США і НАТО біля кордонів європейської частини Росії зосередили 40 тисяч військовослужбовців і 15 тисяч одиниць озброєння і техніки.
- Українська розвідка повідомляла, що Росія перекинула до кордонів України і в окупований Крим 16 батальйонних груп. У їх числі 76 дивізія ВДВ із Пскова та 74 мотострілецька бригада з Кемерова. У Ростові-на-Дону 12 квітня були помічені військові кораблі Каспійської флотилії, які йшли в Чорне море. Туди вже йдуть два американські кораблі.
- Reuters із посиланням на джерела, близькі до бойовиків і до Кремля, писало, що стягування російських військ — це демонстрація сили, а не підготовка до нападу.
- У Кремлі кажуть, що не хочуть війни, але заявляють, що будуть «захищати російськомовних» на південному сході України.