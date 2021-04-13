Переговори у ТКГ перенесли через присутність «експертки» бойовиків. Ті у відповідь вимагають виключити Казанського

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Facebook / Денис Казанский

Переговори в рамках політичної підгрупи Тристоронньої контактної групи 13 квітня знову не відбулися через «експертку» Майю Пирогову, яку окупанти привели із собою на засідання. Переговори перенесли на 27 квітня.

Про це повідомив член української делегації у ТКГ Сергій Гармаш у Facebook.

«Формальна частина засідання робочої групи ТКГ з політичних питань сьогодні так і не розпочалася. Посол [ОБСЄ] Морель дипломатично переніс її на 27 квітня. За цей час він сподівається, що ТКГ вдасться якось врегулювати проблему з терористкою Пироговою, яку представники ОРДО приводять на переговори без жодного офіційного статусу та легітимізації», — наголосив Гармаш.

Він розповів, що бойовики взамін запропонували українській стороні виключити зі складу української делегації представника Донецька Дениса Казанського, проти якого у «ДНР» нібито «порушено справу».

За словами Гармаша, російські представники з ОРДЛО запропонували також два варіанти: «ігнорувати факт наявності кримінальних справ» і продовжувати працювати з Пироговою і Казанським або продовжувати переговори без участі експертів і радників.

Представник України в політичній підгрупі ТКГ Андрій Костін наголосив, що усі члени української делегації, включно з експертами, введені до неї офіційними нотами МЗС і братимуть участь у засіданнях робочих груп і ТКГ, оскільки сторонами переговорів є лише Україна і РФ за посередництва ОБСЄ.