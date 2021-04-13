Розвідка: Росія вже перекинула до кордонів України та в Крим 16 батальйонних тактичних груп

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Міністерство оборони Російської Федерації

Росія вже перекинула до кордонів України та в окупований Крим 16 батальйонних тактичних груп з мотострілецьких, танкових та повітряно-десантних підрозділів. Перекидання військ, ймовірно, триватиме до кінця квітня.

Про це повідомляє BBC Україна, посилаючись на відповідь Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Розвідка вказує, що Росія з 18 березня масово переміщує війська з віддалених регіонів до суміжних з Україною районів.

Там вказують, що до кордонів України та в окупований Крим вже перекинули 16 батальйонних тактичних груп мотострілків, танкістів та десантників з Південного, Західного та Центрального військових округів Росії та ВДВ РФ. За підрахунками BBC, це може означати загальне зосередження 11—14 тисяч російських військових, залежно від роду військ.

У розвідці додають, що Росія обрала основними місцями збору військові полігони «Погоново» (Воронезька область), «Клинці» (Брянська область), «Опук» та «Ангарський» (обидва в окупованому Криму).

Перекидання військ відбувається залізницею, при цьому росіяни намагаються приховати, які саме підрозділи вони переміщують. Через це рух військ відбувається вночі, а тактичні знаки і номери на бронетехніці зафарбовують.

Попри це, у розвідці наголошують, що встановили всі російські частини і підрозділи, які вже прибули до кордонів України.

У розвідці також повідомили, що минулого тижня Росія завезла на окуповані території Донбасу близько 250 своїх військовослужбовців і понад 2 тисячі тонн пального.

Разом з тим, головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак у коментарі CNN називає значно більші цифри щодо кількості російських військових біля кордону з Україною та в Криму. За його даними, це близько 50 тисяч військових. Крім того, за його словами, на окупованих територіях є щонайменше 35 тисяч підтримуваних Росією бойовиків.

Зазначимо, напередодні речниця президента України Юлія Мендель в ефірі каналу «Дом» заявила, що Росія зосередила понад 40 тисяч військових біля східних кордонів України і стільки ж — у Криму.