Розвідка: Росія вже перекинула до кордонів України та в Крим 16 батальйонних тактичних груп
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
- Дата:
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Міністерство оборони Російської Федерації
Росія вже перекинула до кордонів України та в окупований Крим 16 батальйонних тактичних груп з мотострілецьких, танкових та повітряно-десантних підрозділів. Перекидання військ, ймовірно, триватиме до кінця квітня.
Про це повідомляє BBC Україна, посилаючись на відповідь Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
Розвідка вказує, що Росія з 18 березня масово переміщує війська з віддалених регіонів до суміжних з Україною районів.
Там вказують, що до кордонів України та в окупований Крим вже перекинули 16 батальйонних тактичних груп мотострілків, танкістів та десантників з Південного, Західного та Центрального військових округів Росії та ВДВ РФ. За підрахунками BBC, це може означати загальне зосередження 11—14 тисяч російських військових, залежно від роду військ.
У розвідці додають, що Росія обрала основними місцями збору військові полігони «Погоново» (Воронезька область), «Клинці» (Брянська область), «Опук» та «Ангарський» (обидва в окупованому Криму).
Перекидання військ відбувається залізницею, при цьому росіяни намагаються приховати, які саме підрозділи вони переміщують. Через це рух військ відбувається вночі, а тактичні знаки і номери на бронетехніці зафарбовують.
Попри це, у розвідці наголошують, що встановили всі російські частини і підрозділи, які вже прибули до кордонів України.
У розвідці також повідомили, що минулого тижня Росія завезла на окуповані території Донбасу близько 250 своїх військовослужбовців і понад 2 тисячі тонн пального.
Разом з тим, головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак у коментарі CNN називає значно більші цифри щодо кількості російських військових біля кордону з Україною та в Криму. За його даними, це близько 50 тисяч військових. Крім того, за його словами, на окупованих територіях є щонайменше 35 тисяч підтримуваних Росією бойовиків.
Зазначимо, напередодні речниця президента України Юлія Мендель в ефірі каналу «Дом» заявила, що Росія зосередила понад 40 тисяч військових біля східних кордонів України і стільки ж — у Криму.
Україна направляла Росії офіційний запит, аби та пояснила суттєве зростання своєї військової присутності вздовж кордону та на тимчасово окупованих територіях протягом останніх днів. Однак РФ відмовилась надавати інформацію.
Нагадаємо, 8 квітня розслідувачі з команди Conflict Intelligence Team (CIT) оприлюднили матеріал про те, що Росія стягує свої війська до польового табору біля кордону з Україною. Концентрація сил — найбільша з 2015 року. Переважно російські сили концентруються в польовому таборі Воронежу «Погоново» — він розташований за 250 км від українського кордону.
Після цього матеріалу у Кремлі заявили, що стягування російських військ біля кордонів України не означає підготовку до вторгнення.
- Наприкінці березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що Росія нагромаджує біля кордонів України озброєння та сили, а бойовики продовжують провокувати на активну війну.
- За даними української розвідки, Росія планує провокації, щоб викликати у відповідь вогонь українських військ на лінії зіткнення на Донбасі, а потім зайти своїми регулярними силами на підконтрольні бойовикам «ЛДНР» території під виглядом миротворців.
- Тим часом президент Володимир Зеленський запевнив, що українська армія готова до будь-яких провокацій на Донбасі, зокрема й за участі російських військ.