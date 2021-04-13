Загострення на Донбасі: Глава МЗС Кулеба зустрінеться у Брюсселі з держсекретарем США

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Брессонова Ані / УНІАН

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 13 квітня зможе зустрітися з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Брюсселі, де пройде позачергове засідання Комісії Україна — НАТО.

Про це повідомив помічник держсекретаря США Філіп Рікер, передає Укрінформ.

Представник Держдепу зауважив, що двосторонні переговори можуть відбутися пізніше — після засідання Комісії.

«Представники Північноатлантичної ради прийматимуть міністра закордонних справ України, і вони матимуть змогу підтвердити, що нам потрібно проявляти стриманість та утримуватися від ескалації», — зауважив Рікер.

При цьому, він підкреслив, що Вашингтон вітає «стриманість України» на тлі російських провокацій. Він також наголосив, що дії РФ дестабілізують ситуацію та підривають домовленості про припинення вогню, досягнуті в липні минулого року.

Рікер підкреслив, що американська сторона зверталася до Москви із закликом негайно припинити ескалацію. В Брюсселі ж разом із союзниками та партнерами обговорюватимуть подальші кроки.

Нагадаємо, у вівторок, 13 квітня, на запит України відбудеться позачергове засідання комісії Україна — НАТО для обговорення загострення Росією безпекової ситуації. Засідання скликається в рамках статті 15 Хартії. У ньому візьме участь міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він також планує зустрітися з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.