«Море дюн». NASA підготувало захоплюючий знімок марсіанського ландшафту

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NASA / JPL-Caltech

NASA опублікувало знімок «моря дюн» з північного полюсу Марсу — це захоплююче видовище є піщаними насипами, що утворилися силою вітрів. Кадр охоплює площу близько 30 кілометрів завширшки, а саме море займає площу понад пів мільйона квадратних кілометрів.

NASA / JPL-Caltech

Кольори фотографії не справжні — їх відредагували для кращого сприйняття.

Холодніші райони пофарбовані у відтінки синього, а гарячіші — у жовтий та жовтогарячий. Золоті елементи зображення — це нагріті сонцем дюни.

Узимку полярні регіони вкриті тонким шаром криги з вуглекислого газу, а під час весняного потепління на крайній півночі Марсу він випаровується. Розморозка дюн відбувається знизу догори — коли лід зверху тріскається, газ із силою виринає на поверхню, підриваючи ділянки піску. Це робить марсіанські дюни схожими на крем з тістечка.

Картинка зроблена завдяки комбінації кадрів, знятих у період з 2002 до 2004 року орбітальним апаратом «Марс Одіссей».

Це один з елементів спеціальної колекції картинок, підготовленої до двадцятиріччя апарату. «Марс Одіссей», запущений у 2001 році, є одним з найстаріших досліджувачів Марсу в історії.