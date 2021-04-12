В Україні почали вакцинацію від коронавірусу китайським препаратом CoronaVac

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В Україні почалася вакцинація китайським препаратом CoronaVac виробництва компанії Sinovac.

Про це повідомляє в Telegram нардеп Ольга Василевська-Смаглюк.

«Завершився лабораторний контроль вакцини проти COVID-19 китайського виробництва Sinovac. Сьогодні розпочата вакцинація цим препаратом в областях і регіонах», — зазначила вона.

Василевська додала, що за планом цим препаратом провакцинують маломобільні групи населення та працівників критичної інфраструктури.

Україна домовилась про постачання 32 мільйонів доз вакцин від коронавірусу. Зокрема, 23 лютого отримала першу партію в 500 тисяч доз від компанії AstraZeneca (очікують ще 1,5 мільйона доз від цієї ж компанії), а 25 березня — 215 тисяч доз китайського препарату CoronaVac (контракт підписали на майже 2 мільйони доз). Також уклали контракти на постачання 10 мільйонів доз вакцини Novavax і ще стільки ж — Pfizer. Окремо очікується і поставка 8 мільйонів доз вакцин від глобальної ініціативи COVAX. Це будуть препарати від AstraZeneca та Pfizer.