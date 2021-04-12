В Україні впроваджують реабілітацію для пацієнтів після коронавірусу: людей відправлятимуть у санаторії

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Мусієнко Владислав / УНІАН

В Україні створюють систему реабілітації пацієнтів, які перехворіли на коронавірус.

Про це заявила заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Микичак на брифінгу 12 квітня.

«В Україні запроваджують сучасну систему надання якісної реабілітаційної допомоги безпосередньо в закладах охорони здоров’я — із самого початку захворювання або травми із залученням повного складу фахівців з реабілітації», — розповіла вона.

За словами Микичак, робоча група МОЗ за участю національних експертів, представників Національної академії медичних наук, медичних університетів і закладів, а також фахівців фізичної та реабілітаційної медицини, напрацювала рекомендації щодо ведення пацієнтів із коронавірусом.

Зокрема, були розроблені стандарти медичної допомоги, які надіслали в регіональні департаменти охорони здоров’я для обговорення. Найближчим часом їх мають затвердити в підрозділах і відомствах.

До того ж МОЗ запропонував Національній службі здоровʼя запровадити новий пакет медпослуг.

Міністерство доручило керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоровʼя обласних та Київської міської держадміністрацій забезпечити осіб, які перенесли середню і важку форму COVID-19, послугами з реабілітації.

«Для цього необхідно визначити та затвердити мережу закладів охорони здоров’я, зокрема й санаторно-курортних закладів місцевого підпорядкування, і забезпечити таким пацієнтам доступ до спеціалізованої допомоги. Завдяки наявній мережі лікувальних закладів і зважаючи на всесвітній досвід, пацієнти за скеруванням сімейного лікаря можуть отримувати певний обсяг постковідної реабілітації в Україні», — пояснила Микичак, зауваживши, що 6 квітня МОЗ видав наказ про прийом профільних пацієнтів у спеціалізованих санаторіях міністерства.