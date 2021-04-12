Україна попросила Росію пояснити, що відбувається на кордоні — та відмовилась

Новини

Степанов Анатолій / УНІАН

Україна направила Росії офіційний запит, аби та пояснила суттєве зростання своєї військової присутності вздовж кордону та на тимчасово окупованих територіях протягом останніх днів.

Міністерство закордонних справ України повідомляє, що Росія відмовилась надавати цю інформацію й заявила, що не веде такої діяльності.

Зазначають, що подальші спроби української сторони залучити Росію до консультацій також були проігноровані. Окрім цього, РФ проігнорувала і зустріч інших держав-учасниць ОБСЄ 10 квітня.

«Відмова Москви виконувати положення Віденського документа є черговим підтвердженням намірів РФ продовжувати військовий тиск та погрози силою щодо України», — наголосили в МЗС і закликали Росію відвести війська від кордону з Україною.