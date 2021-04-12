Арестович про перенесення засідань ТКГ із Мінська: Можливо, буде щось на кшталт Швеції

Новини

Кароліна Ускакович / «Бабель»

Спікер української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович вважає, що засідання ТКГ навряд чи переноситимуть з Білорусі в Польщу, тому що цю локацію не підтримає Росія.

Про це він заявив в ефірі «Радіо Свобода».

Арестович зазначив, що не тільки Україна буде вирішувати про місце перемовин — локацію необхідно буде погоджувати з усіма учасниками, в тому числі з Росією.

«Польща я не думаю, що буде майданчиком, який підходить для Росії. Тому що російсько-польські відносини відомі. Скоріш за все, якщо це відбудеться, і ми можемо так фантазувати, це буде щось на кшталт Швеції. Можливо, Австрії. Тобто країна, яка не є членом НАТО. Для Росії це дуже чутливе питання. Тому що росіяни просто будуть, як вони вважають, «наражатися на небезпеку прослуховування» або «розвідувальних операцій» якихось проти них», — розповів він.

Разом з тим, Арестович наголосив, що перенесення засідань з Мінська — «дуже віддалена перспектива» через карантин і про обрання майданчика для зустрічей може йтися за рік чи два.

Нагадаємо, очільник української делегації у ТКГ Леонід Кравчук 6 квітня припускав, що переговори після закінчення карантину можна перенести з Білорусі до Польщі. Водночас він зазначив, що коли обирати з-поміж країн, які не входили до СРСР, то варіантів дуже багато.

Міністерство закордонних справ Білорусі назвало заяву Кравчука «спробою обійти Мінські домовленості», а пропозицію про Польщу — «сміховинною».