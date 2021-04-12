Індія через спалах коронавірусу призупинила експорт препарату «Ремдесивір»

Новини

Japanexperterna.se / Flickr

Індія призупинила експорт препарату «Ремдесивір», що застосовується при лікуванні від коронавірусу, через зростання захворюваності на COVID-19.

Про це йдеться в заяві уряду Індії.

«Уряд Індії заборонив експорт інʼєкційного «Ремдесивіру» і його активних фармацевтичних інгредієнтів, доки ситуація не покращиться», — заявив уряд Індії.

Як зазначається, станом на 11 квітня в країні зафіксовано 11,08 млн випадків коронавірусу і їхня кількість неухильно зростає, що призвело до раптового сплеску попиту на препарат.

Згідно з угодою з Gilead Sciences (США), сім індійських компаній виробляють інʼєкційний «Ремдесивір».