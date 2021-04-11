У Путіна заявили, що Росія «не збирається» рухатися до війни з Україною
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Mikhail Metzel \ TASS via Getty Images
Спікер президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що стягування російських військ біля кордонів України не означає підготовку до вторгнення.
Про це він заявив в інтервʼю телеканалу «Россия 1», передає Інтерфакс.
«Ніхто не збирається рухатися до війни і взагалі ніхто не сприймає можливість такої війни», — сказав Пєсков.
При цьому він заявив, що рух військ — це забезпечення власної безпеки.
«Поруч з нами країна, де ось-ось може відновитися громадянська війна. Поруч з нами країна, в якій, ми не виключаємо, що керівництво знову вважатиме за можливе вирішувати внутрішню проблему силовими методами. Чи небезпечно це для нас? Звичайно, небезпечно. Чи повинні ми вживати заходів для забезпечення своєї безпеки? Повинні. Ось ми це і робимо. Як ми переміщаємо, куди ми переміщаємо війська всередині нашої власної території — це наша особиста справа, наша внутрішня справа. І це не повинно викликати ні в кого стурбованості. Росія ніколи ні для кого не була загрозою», — сказав Пєсков.
Він додав, що РФ «не залишиться байдужою до долі російськомовних» на південному сході України.
- На тлі можливого вторгнення Росії Офіс президента зараз планує тристоронню розмову лідерів «нормандського формату» — Зеленського, канцлера Німеччини та президента Франції. У Кремлі на 19 квітня анонсували нову зустріч у «нормандському форматі».
- Reuters з посиланням на джерела, близькі до бойовиків і до Кремля, писало, що стягування російських військ — це демонстрація сили, а не підготовка до нападу.