Війна на Донбасі: названо ім’я загиблого під час обстрілу біля Золотого

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Sasha Maksymenko / Flickr

Під час обстрілу бойовиків на Донбасі ввечері у суботу, 10 квітня, загинув військовослужбовець 92-ї окремої механізованої бригади Андрій Теперик.

Про це повідомляється на офіційній сторінці 92-ї ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка у Facebook.

«Вчора, 10 квітня, об 11 годині вечора російські найманці вкотре «дотримувались режиму припинення вогню» і підступно вбили захисника України. Неподалік Золотого пострілом зі стрілецької зброї смертельно поранили старшого солдата Андрія Сергійовича Теперика», — йдеться у повідомленні.

Також у бригаді зазначили, що загиблому з Харківщини було 24 роки.