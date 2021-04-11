Війна на Донбасі: названо ім’я загиблого під час обстрілу біля Золотого
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Sasha Maksymenko / Flickr
Під час обстрілу бойовиків на Донбасі ввечері у суботу, 10 квітня, загинув військовослужбовець 92-ї окремої механізованої бригади Андрій Теперик.
Про це повідомляється на офіційній сторінці 92-ї ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка у Facebook.
«Вчора, 10 квітня, об 11 годині вечора російські найманці вкотре «дотримувались режиму припинення вогню» і підступно вбили захисника України. Неподалік Золотого пострілом зі стрілецької зброї смертельно поранили старшого солдата Андрія Сергійовича Теперика», — йдеться у повідомленні.
Також у бригаді зазначили, що загиблому з Харківщини було 24 роки.
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- 36% опитаних українців оцінюють ймовірність повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну як високу. У порівнянні з груднем 2018-го їхня кількість зросла майже в півтори раза.