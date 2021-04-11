Президент Ердоган підтвердив український статус Криму і підписав декларацію із Зеленським

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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час переговорів із президентом України Володимиром Зеленським підтвердив принципове рішення не визнавати анексію Криму Росією.

Про це повідомили у пресслужбі турецького лідера.

«Ми твердо захищаємо територіальну цілісність України і суверенітет Туреччини. Ми підтвердили наше принципове рішення не визнавати анексію Криму», — заявив Ердоган.

За його словами, Туреччина підтримує «Кримську платформу» — ініціативу України, яка спрямована на консолідацію міжнародного співтовариства щодо Криму.

«Сподіваємося, що ця ініціатива принесе позитивні результати для всіх народів Криму, включаючи кримських татар, і України», — наголосив президент Туреччини.

Окрім цього, Ердоган запевнив, що мета Туреччини — «щоб Чорне море залишалося морем миру, спокою і співпраці».

«Ми жодним чином не хочемо, щоб напруженість у нашій спільній географії наростала. У звʼязку з цим ми обмінялися думками з моїм дорогим другом про поточну ситуацію на сході України. Ми вважаємо, що нинішня криза має бути вирішена мирним і дипломатичними методами на основі територіальної цілісності України і міжнародного права», — додав він.

До того ж Ердоган висловив сподівання, що «тривожна ескалація», яку спостерігають останнім часом, припиниться якомога швидше, буде продовжено режим припинення вогню і конфлікт буде врегульовано шляхом діалогу на основі Мінських угод. Президент Туреччини також запевнив, що готовий надати в цьому всю необхідну підтримку.

Під час переговорів Зеленський та Ердоган підписали Спільну декларацію девʼятого засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Туреччиною, яка складається з 20 пунктів, заявили в Офісі президента.

Зокрема, країни домовилися поглибити співпрацю в галузях економіки, торгівлі, оборонної промисловості, освіти, туризму та про формат для політико-безпекових консультацій Квадрига (2+2) на рівні міністрів і координаторів.

Також Туреччина підтримала створення «Кримської платформи». Сторони домовилися щодо покращення умов проживання українських громадян, зокрема кримських татар, які були змушені покинути свою батьківщину — Крим — унаслідок тимчасової окупації

Низка пунктів стосується війни на Донбасі. Окрім підтримки територіальної цілісності України та мирного врегулювання ситуації в окупованих районах Донбасу шляхом Мінських домовленостей, Туреччина координуватиме зусилля з забезпечення прав людей у Криму та звільнення всіх незаконно утримуваних громадян України, зокрема кримських татар.

Окрім того, Туреччина підтримала перспективу членства України в НАТО, зокрема її наміри отримати План дій щодо членства в Альянсі найближчим часом та регіональну співпрацю в Чорноморському регіоні.

Сторони також домовилися посилити співпрацю в боротьбі з екстремізмом і тероризмом та спільними зусиллями стримати пандемію коронавірусу, щоб подолати її наслідки для соціальної та економічної галузей.