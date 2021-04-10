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У МОЗ повідомили, що китайську вакцину CoronaVac почнуть використовувати 13 квітня. Її отримають маломобільні групи населення

Автор:
Олексій Ярмоленко
Дата:

Tim Reckmann / Flickr

Головний санлікар Віктор Ляшко розповів, що вакцинувати українців китайською вакциною CoronaVac планують з 13 квітня.

Про це він розповів на зустрічі з журналістами, пише «Українська правда».

За його словами, 12 квітня вакцину розвезуть у регіони, а вже 13 квітня планують розпочати процес вакцинації препаратом CoronaVac.

Китайську вакцину розподілять між такими категоріями людей:

Другу дозу CoronaVac планують уводити через 28 днів після першої.

Також у середині квітня Україна очікує на поставку 117 тисяч доз вакцини Pfizer. Нею вакцинуватимуть громадян у будинках для людей похилого віку (йдеться про мешканців і працівників таких закладів), які підпадають під перший етап вакцинації, а також працівників Державної служби надзвичайних ситуацій і Державної прикордонної служби, які підпадають під третій етап вакцинації.