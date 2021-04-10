У МОЗ повідомили, що китайську вакцину CoronaVac почнуть використовувати 13 квітня. Її отримають маломобільні групи населення
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
-
Tim Reckmann / Flickr
Головний санлікар Віктор Ляшко розповів, що вакцинувати українців китайською вакциною CoronaVac планують з 13 квітня.
Про це він розповів на зустрічі з журналістами, пише «Українська правда».
За його словами, 12 квітня вакцину розвезуть у регіони, а вже 13 квітня планують розпочати процес вакцинації препаратом CoronaVac.
Китайську вакцину розподілять між такими категоріями людей:
- з інвалідністю та тими, хто за ними доглядає;
- тими, хто працюватимуть на ЗНО-2021;
- олімпійцями та паралімпійцями, які представлятимуть Україну на іграх 2021 року;
- працівниками поліції.
Другу дозу CoronaVac планують уводити через 28 днів після першої.
Також у середині квітня Україна очікує на поставку 117 тисяч доз вакцини Pfizer. Нею вакцинуватимуть громадян у будинках для людей похилого віку (йдеться про мешканців і працівників таких закладів), які підпадають під перший етап вакцинації, а також працівників Державної служби надзвичайних ситуацій і Державної прикордонної служби, які підпадають під третій етап вакцинації.
- В Україні до 30 квітня діє адаптивний карантин. Голова МОЗ Максим Степанов заявив, що питання введення в Україні більш жорстких карантинних обмежень, надзвичайного стану або комендантської години поки не розглядається.
- Україна домовилась про постачання 32 мільйонів доз вакцин від коронавірусу. Зокрема, 23 лютого було отримано першу партію в 500 тисяч доз від компанії AstraZeneca (очікують ще 1,5 мільйона доз від цієї ж компанії), а 25 березня — 215 тисяч доз китайського препарату CoronaVac (контракт підписали на майже 2 мільйони доз). Також уклали контракти на 10 мільйонів доз вакцини Novavax і ще стільки ж — Pfizer. Окремо очікують на поставку 8 мільйонів доз вакцин від глобальної ініціативи COVAX. Це будуть препарати від AstraZeneca та Pfizer.