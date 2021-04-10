Reuters: Стягування російських військ до українського кордону — це демонстрація сили, а не підготовка до нападу

Новини

Пресслужба Міноборони Росії

Росія концентрує свої війська неподалік українського кордону не для вторгнення в Україну, а для демонстрації світу власної сили.

Про це повідомляють джерела Reuters, близькі до бойовиків на Донбасі та до Кремля.

Вони зазначили, що справді останнім часом на лінії розмежування стали частішими обстріли та бойові зіткнення, особливо біля окупованого Донецька. Але стягування до кордонів армії РФ не є ознакою серйозної ескалації.

«Москва робить це відкрито, свідомо показуючи танки вдень. Війна готується не так, це просто демонстрація сили», — зазначило джерело.

Інше джерело у Білому домі теж розповіло, що, за даними США, Росія хоче перевірити президента України Володимира Зеленського, а також його американського колегу Джо Байдена, який пообіцяв «непохитну підтримку» Україні.

Як зазначив у коментарі Reuters секретар РНБО Олексій Данілов, Володимир Путін, можливо, стягуванням військ намагається відволікти росіян від внутрішніх проблем, зокрема затримання опозиціонера Олексія Навального, напередодні парламентських виборів у вересні 2021 року.