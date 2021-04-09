Курорт «Буковель» відкриється в перший день послаблення карантину на Прикарпатті

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Гірськолижний туристичний курорт «Буковель» у зв’язку з послабленням карантину в Івано-Франківській області відновить роботу 10 квітня.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив співвласник комплексу Олександр Шевченко.

«Прикарпаття вийшло з «червоної» зони. Завтра Буковель буде відкритий для туристів. Працюватимуть підйомники № 1, 2, 7. І з кожним днем кількість підйомників, трас і інших обʼєктів буде збільшуватися», — розповів він та запросив людей приїжджати в Карпати.

Окремо Шевченко наголосив, що Прикарпаття з «червоної» зони переходить одразу в «жовту».

Також інформацію підтвердили на офіційному сайті курорту.

«Можливо, завтра нам не вдасться запустити більшість сервісів та трас, але від завтра й надалі ми кожного дня будемо активно працювати над тим, щоб максимально швидко та повноцінно запрацювали всі сервіси курорту. Вже завтра починають працювати витяги: 1R, 2R, 7. Витяг № 2 працює в режимі оглядового», — уточнили на сайті.

Водночас на курорті попередили, що вечірнього катання наразі не буде, лише з 08:00 до 16:30.

«Усі паркінги (окрім багаторівневого паркінгу № 2) в перші дні відновлення роботи будуть безкоштовними. Відкритий паркінг поруч із трасою 7а (так звані «полки») поки не працюватиме», — додали у «Буковелі».