У Китаї засудили до смертної кари колишнього уйгурського міністра освіти через «терористичні» підручники з історії

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У Китаї засудили до відкладеної смертної кари колишнього міністра освіти Сіньцзян-Уйгурського автономного округу та його заступника, а низці їхніх підлеглим присудили довгі тюремні терміни. Їх звинуватили у випуску підручників, що містили «криваві, жорстокі, терористичні та сепаратистські ідеї» у 2003 році.

Про це пише The Guardian.

У китайській системі правосуддя відкладена смертна кара означає, що вирок можуть замінити на довічне ув’язнення або на термін у 25 років в разі доброї поведінки. Колишній міністр Саттар Савут і його заступник Ширзат Бавудун, а також п’ятеро інших чиновників наразі у в’язниці, однак про дату вироку нічого не відомо.

Інформація про суд з’явилась у державному пропагандистському фільмі, який випустили як реакцію на міжнародний осуд Пекіну через репресії проти уйгурського населення — тюркомовних китайців мусульманського віросповідання.

За даними Китаю, Саттар Савут створив команду для впровадження ідей, що закликають до «розколу країни», до шкільних підручників, виданих ще 13 років тому. Книги засудили як «сепаратистські» в 2016 році. Колишнього урядовця також звинуватили в корупції та позбавили політичних прав до кінця життя й конфіскували його майно.

Родич одного з засуджених разом із ексміністром заявив, що звинувачення абсурдні, оскільки підручники були схвалені державою.

«Китай намагається стерти історію й написати нову», — сказав Камалтюрк Ялкун, син редактора, який працював над книгами.

Ані суд, ані державні ЗМІ не розкрили суть «кривавості» підручників, однак за даними газети «Женьмінь Жебао», 84 тексти уйгурською мовою з цих книжок вплинули на кількох людей, які в 2009 році взяли участь у протестах, і в 2014 році підірвали вибуховий пристрій на залізниці.

«Змінюючи та викривляючи історію, намагались навіяти учням сепаратистські ідеї, розпалити національну ворожнечу та здійснити розкол країни», — йдеться в державній газеті People’s Daily.

За даними гонконгської газети South China Morning Post, уряду не сподобались розділи з історії регіону в 1940-х роках, які розповідали про короткотривале існування Республіки Східний Туркестан з ілюстраціями, на яких уйгурські солдати б’ються з китайськими.

Як зазначив Камалтюрк Ялкун, ці розділи були присвячені історії, і не мали нічого спільного з тероризмом, а урядові репресії проти уйгурів направлені на знищення та асиміляцію їхньої культури.

Пекін посилює своє заперечення утисків уйгурської меншини на фоні зростання міжнародного осуду — зокрема проводить закордонні пресконференції й навіть зняв мюзикл про щасливе життя в Сіньцзян-Уйгурському автономному окрузі. В цей час все більше постраждалих уйгурів розповідають про свій досвід катувань, знущань і зґвалтувань у концтаборах.