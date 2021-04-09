У Львові з наступного тижня почнуть вакцинувати освітян і комунальників

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У Львові з 12 квітня почнуть вакцинувати від коронавірусу освітян, водіїв, контролерів і працівників транспортних підприємств, теплоенерго та інших стратегічних комунальних підприємств.

Про це мер міста Андрій Садовий повідомив у Facebook.

Зараз у місті працює 19 бригад, які проводять вакцинацію. Наступного тижня додатково залучать ще пʼять. Мер зазначив, що вакцинування не є примусовим.

Нагадаємо, що посилений карантин у Львові продовжили до 19 квітня, а Львівська область перебуває у «червоній» карантинній зоні.